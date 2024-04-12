Космонавт Лончаков рассказал о своем талисмане

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Маленький белый медвежонок – талисман Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Юрия Лончакова. Он рассказал об этом RT.

По словам космонавта, талисман ему подарила супруга Татьяна Алексеевна.

"Он сейчас у нас дома – охраняет его и нас. Он очень много полетал в космосе", – отметил Лончаков.

Космонавт рассказал, что почувствовал, когда впервые увидел Землю из иллюминатора. Его первый полет состоялся в 2001 году с мыса Канаверал на космическом корабле "Шаттл".

"Я сам, как морской летчик, летал на Крайнем Севере, видел северное сияние, а здесь я увидел в космосе южное сияние", – прокомментировал космонавт.

Лончаков подчеркнул, что с детства мечтал полететь в космос, поэтому первый полет стал для него самым захватывающим. Космонавт признался, что тогда у него "вся жизнь пролетела перед глазами" с детства до того дня, когда он сидел в кресле. Он добавил, что в те моменты испытывал счастье, так как был в шаге от мечты.

Лончаков чувствовал, что это "его жизнь". По его словам, в детстве он со своим другом конструировал телескопы, они знали всю карту звездного неба наизусть. Ребята вставали вниз головой, тренируя организм для полетов в невесомости.

"Это было с детства, это была мечта детства, которую, в общем-то, я осуществил", – подчеркнул Герой России.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые полетел в космос.

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