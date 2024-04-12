Собянин поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Поздравление градоначальник опубликовал в своем телеграм-канале.

"Полет Юрия Гагарина открыл человечеству путь к звездам. Выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры, обеспечившие космическое первенство, навсегда вошли в отечественную историю и сердца людей как настоящие герои", – отметил мэр столицы.

По словам Собянин, в настоящее время ракетно-космическая отрасль РФ динамично развивается. В Москве функционируют ведущие промышленные предприятия, инженерные вузы и научные центры, которые приумножают традиции России как космической державы.

При этом для всех желающих познакомиться с космосом поближе работают тематические музеи, планетарий и народная обсерватория. Там можно увидеть лунный грунт, совершить интерактивный полет в космос, а также рассмотреть подлинные образцы космической техники.

"Спасибо космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли за мужество, высокий профессионализм и добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России", – заключил мэр Москвы.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщил, что праздничные плакаты украсили Москву ко Дню Космонавтики. В общей сложности на цифровых билбордах разместили около 200 плакатов с фотографией первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

До этого стало известно, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь Дня космонавтики пройдут выставка картин с дополненной реальностью, световое шоу и научные мастер-классы.