Световое шоу пройдет на "Солнце Москвы" в честь Дня космонавтики

Фото: moscow-sun.ru

Выставка картин с дополненной реальностью, световое шоу и научные мастер-классы пройдут на колесе обозрения "Солнце Москвы" в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Бесплатная интерактивная программа включает в себя тематические кинопоказы и викторины. В вечернее время, с 19:00 до 22:00, на колесе обозрения пройдет праздничное шоу в сине-зеленых цветах – цветах планеты Земля", – уточнили в пресс-службе.

11 апреля пройдет выставка под названием "Ты мой космос" художницы Анна Бо. Гости увидят 17 картин с дополненной реальностью, посвященных планетам солнечной системы.

13 апреля в пространстве "Солнце Москвы" пройдет еще несколько мероприятий – разговоры об астрологии и влиянии звезд на успех. В этот же день в главном холле комплекса всех москвичей ожидает бесплатная интерактивная программа: космический аквагрим, научное шоу, мастер-класс "Космос в баночке" и многое другое.

Ранее стало известно, что фестиваль природы "Первозданная Россия" продлен до 14 апреля. На фестивале Дмитрий и Анна Шпиленки уже представили свой новый документальный фильм о природе "Огненный лис". Авторы рассказали о съемках, которые заняли три года, и о судьбах героев, чьи истории не вошли в фильм. Для юных посетителей также подготовили особую программу познавательных лекций и мастер-классов.

