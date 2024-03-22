Гостям фестиваля "Первозданная Россия" расскажут о сохранении дикой природы

Фото: Москва 24/Максим Денисов

23 марта гостей XI Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" ждет тематический день Росзаповедцентра Минприроды РФ "Заповедное дело: сохраняя природу вместе". На главной сцене выступят сотрудники ведущих ООТП (особо охраняемых природных территорий) страны.

Фестиваль проходит в залах Союза художников России "Новой Третьяковки" на Крымском Валу. Главная тема фотоэкспозиции, в которой представлено более 400 работ, – уникальная природа РФ и сохранение ее биоразнообразия.

О заповедных династиях и заботе о популяции российских бобров расскажут работники Воронежского заповедника, который вот уже 100 лет стоит на страже интересов этого водного млекопитающего.

Посетители смогут узнать об открытии горного хребта Хехцир и сохранении дальневосточной тайги в Большехехцирском заповеднике, о богатейшей природе вокруг озера Байкал, о восстановлении утраченной популяции крапчатого суслика в Тамбовском заповеднике, о сохранении хвойно-широколиственных южно-таежных лесов на территории Русской равнины в Центрально-лесном заповеднике, а также о том, как в Кижском заповеднике медведи без конфликтов сосуществуют с местными жителями. В свою очередь, сотрудники Приокско-Террасного заповедника расскажут о том, как связаны люди и зубры, или как заповедное дело становится семейным.

Кроме того, фотограф Игорь Шпиленок представит на фестивале свой исследовательский проект "Заповедная Россия с высоты птичьего полета", а о морских путешествиях, в которые отправляются для научных исследований, расскажет старший помощник капитана, экспедиционный врач Сергей Ковалев.

А воскресенье, 24 марта, – еще один насыщенный день, который проведут сотрудники Зоологического музея МГУ. Гостей ждут тайны и открытия генетической сокровищницы – "Лаборатории исторической ДНК", научное путешествие от сибирской тайги до склонов Цинхай-Тибетского плато в рамках Российско-китайской экспедиции, жизнь и секреты летучих мышей, а также исследования муравьев и морских млекопитающих.

Посетители кинозала увидят лучшие документальные фильмы о природе, а детей все выходные ждут научно-популярные занятия, мастер-классы и интерактивные лекции.

Ранее в столице прошел XVII Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Гости смогли увидеть более 400 работ финалистов творческого конкурса фотографий дикой природы The Golden Turtle. Их работы разместили на площади более трех тысяч квадратных метров.