Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Выставка проекта "Вселенная BRICS" откроется в Музее космонавтики 1 февраля. Посетители смогут увидеть снимки географических точек Земли, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На выставке будут представлены фотографии космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Ивана Вагнера, которые запечатлели объекты культурного наследия ЮНЕСКО в странах БРИКС с Международной космической станции (МКС).

Вместе с тем к открытию экспозиции для гостей организуют акцию "Передай космический привет", в рамках которой заработает мобильный почтовый пункт. Благодаря ему можно будет отправить письмо со снимками Земли.

Выставка также пройдет в других городах РФ, Бразилии, Индии, Китае, Южно-Африканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Иране, Египте и Эфиопии. В частности, там состоятся встречи с космонавтами, которые были задействованы в организации проекта.

Экспозиция будет работать в Москве до 10 марта.

Ранее стало известно, что с 5 по 8 февраля Музей космонавтики будет полностью закрыт для посещения из-за ремонта. За несколько дней до полного закрытия, с 22 января по 4 февраля, в музее работают только несколько экспозиций. В указанный период на входные билеты действует скидка. Приобрести стандартный можно за 250 рублей, а льготный – за 175 рублей.

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