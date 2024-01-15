Музей космонавтики закроется на ремонт с 5 по 8 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 5 по 8 февраля Музей космонавтики будет полностью закрыт для посещения из-за ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

За несколько дней до полного закрытия, с 22 января по 4 февраля, в музее будут работать только несколько экспозиций. В указанный период на входные билеты будет действовать скидка. Приобрести стандартный можно будет за 250 рублей, а льготный – за 175 рублей.

До полного закрытия музея для гостей будут работать зал с выставкой космической филателии "Космос под увеличительным стеклом", зал "Утро космической эры", кинозал "Творцы космической эры" и другие пространства.

С 22 января по 4 февраля в музее организуют мастер-классы для детей. Им продемонстрируют способы изображения комических пейзажей, а также расскажут о создании индикатора невесомости и сборе багажа космонавта.

Ознакомиться с подробной информацией о работе музея можно на его сайте.

С 15 января в Москве стартовала музейная неделя. Благодаря акции москвичи смогут бесплатно посетить экспозиции более 30 музеев, галерей и выставочных залов. Желающим сделать это понадобится заранее оформить бесплатный электронный билет на официальном сайте музея или на mos.ru.



Акция "Московская музейная неделя" стартует 15 января