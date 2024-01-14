14 января, 09:39Город
Москвичей пригласили на фестиваль ледовых скульптур в парке искусств "Музеон"
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
В парке искусств "Музеон" до 28 января будет проходить фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". На нем представлены ледовые скульптуры участников по теме "Современная Москва", сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Посетители увидят зимний город с ледовыми копиями Кремля, делового центра "Москва-Сити", Пушкинской площади, станций метро "Пушкинская" и "Кропоткинская" и другие объекты.
Лед для фигур привезли в Москву из озер, расположенных под Екатеринбургом, Пермью и Вологдой. Участие в создании скульптур приняли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Архангельска и других городов.
Посетить фестиваль в парке "Музеон" можно бесплатно. Подробная информация о нем доступна на сайте.
Ранее стало известно, что в праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек. Москвичи и гости столицы побывали на фестивалях "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы. Зима", отметили Новый год в городских парках, а также поучаствовали в культурной программе.
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