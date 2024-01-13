Посетители портала "Узнай Москву" ознакомились с прогулочными маршрутами более 10 тыс раз

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

За время зимних каникул посетители портала "Узнай Москву" ознакомились с прогулочными маршрутами более 10 тысяч раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В департаменте информационных технологий подчеркнули, что проект "Узнай Москву" помогает открывать столицу не только москвичам, но и жителям других регионов. В частности, в прошедшие праздники маршрутами по новогодней Москве часто интересовались в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях, а также в Татарстане.

В ведомстве обратили внимание, что с каждым годом число пользователей раздела “Маршруты” увеличивается. Самой популярной в этом году традиционно стала прогулка "Путешествие в Рождество".

На втором месте оказался маршрут, который знакомит с историей сталинских высоток, на третьем – прогулка по местам съемок культового советского фильма "Москва слезам не верит". Также пользователи портала интересовались онлайн-гидами по столице, созданными специально к Новому году.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч мастер-классов проведут в новом сезоне фестиваля "Путешествие в Рождество". На Манежной площади столицы организована тематическая зона торговой Москвы. Здесь гости смогут узнать интересные факты о жизни города, сделать праздничные сувениры и новогодние игрушки.



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