Гулянья и маскарады: что посмотреть на фестивале "Усадьбы Москвы. Зима" в праздники

Жители и гости столицы до 8 января 2024 года включительно еще могут успеть на мероприятия фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима". Посетителей ждут мастер-классы, шоу, музыкальные эксперименты и прочие развлечения. Рассказываем, какие события точно не стоит пропускать.



1 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый день января начнется со сказки в парке усадьбы Влахернское-Кузьминки. По задумке организаторов, его территория превратится в волшебный лес при помощи аудиовизуальной иллюминации. На площадках парка пройдет мультимедийное шоу, где поучаствуют символы 2023 и 2024 годов: Кролик и Дракон. Желающие смогут посмотреть представление до 7 января включительно.

Вместе с тем в музее-усадьбе "Люблино" состоятся потешные гулянья. Гостей ждет игра в лапту, снежные городки и другие развлечения. С наступлением же вечера можно отправиться в усадьбу Михалково на бал-маскарад. Здесь посетители погрузятся в атмосферу рубежа XIX–XX веков благодаря артистам в исторических костюмах. Сам бал пройдет в формате спектакля. В программе также мастер-класс по бальным танцам и детский исторический квест.

Во всех трех локациях 1 января будут работать мобильные чайные станции с самоваром и баранками. Кроме того, из усадеб Васильчиковой, Люблино и Влахернское-Кузьминки получится отправить родным и друзьям поздравительное послание, написанное гусиным пером. В этих точках посетителей ждут почтовые станции, где открытку примет почтальон в историческом костюме.



2 и 3 января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В усадьбе "Люблино" 2 января покажут музыкальный медиаэксперимент под названием "Акт II. Народные гулянья". Первое выступление артистов прошло ранее в музее-заповеднике "Царицыно". Тогда состоялся бал времен Екатерины II, где отлично сошлись танцы, театр и музыка.

В этот раз в "Люблинe" посетителей ожидают выступления артистов под фолковые мотивы, сочетающиеся с современной электроникой, а также световое шоу. Кроме того, с 2 по 8 января желающие каждый день могут посетить пешие экскурсии по старинным столичным улицам.

В музее-заповеднике "Остафьево" 3 января подготовили программу для поклонников литературы. Они смогут посетить экскурсию по локации и узнать тайны "Русского Парнаса". В этой же точке пройдут потешные гулянья с народными забавами.

Послушать лекции из цикла "Интеллектуальный салон А. П. Шерер" предлагают 3 января в усадьбе Мухиных. Гостям мероприятия, например, расскажут о дресс-коде, который приходилось соблюдать нянькам и кормилицам в XIX веке. Здесь же состоится мастер-класс по изготовлению праздничных открыток.



4 и 5 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поучаствовать в гуляньях со скоморохами и шутами можно 4 января в Кузьминках. В тот же день мероприятия пройдут в усадьбе Разумовского. Например, здесь расскажут о традициях моды для женщин. Также о быте усадеб Москвы и подмосковных дач. После гостям предлагается послушать камерный концерт солистов оркестра Imperialis Orchestra, которые исполнят известные новогодние композиции.

Еще одна интересная форма досуга 4 января – бал-маскарад в усадьбе Воронцово.

На следующий, пятый день каникул театрализованные чтения "Евгения Онегина" пройдут в усадьбе Разумовского. Здесь же можно сходить на экскурсию, где удастся посмотреть интерьеры особняка, а также послушать выступление группы Rain Drops.



6, 7 и 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В усадьбе Васильчиковой 6 января тоже будут читать "Евгения Онегина". Когда-то здесь встречались аристократы, меценаты и декабристы: узнать чуть больше о них предложат во время экскурсии по локации. Вместе с тем в усадьбе состоится концерт оркестра NEOrchestra. Музыканты играют в жанре неоклассики и исполняют произведения композиторов XX и XXI веков.

В тот же день в музее-заповеднике "Царицыно" ожидается богатая программа, которая включает бал-маскарад и потешные гулянья. Гостей приглашают и на обзорную экскурсию. Также познавательная прогулка состоится в усадьбе Влахернское-Кузьминки.

Еще один бал-маскарад пройдет в "Царицыне" 7 января. В этот же день в усадьбе Влахернское-Кузьминки запланированы экскурсия и потешные гулянья.

На финальный день фестиваля, 8 января, в музее-заповеднике "Остафьево" назначен последний бал-маскарад. В Екатерининском парке, в усадьбе Салтыкова, организуют народные гулянья с песнями и хороводами. Здесь же пройдет третья часть музыкального медиаэксперимента, которая получила название "Акт III. Бал-маскарад". Гости смогут посетить дворянский бал, где будет играть электронная музыка, с театральным представлением и лазерным шоу.

Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно, но на некоторые нужно предварительно зарегистрироваться в специальном разделе на сайте сервиса Russpass.

