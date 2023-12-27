К Новому году готовы: пять идей, как провести 30 и 31 декабря в Москве

В предновогодние дни, 30 и 31 декабря, в столице пройдет множество праздничных мероприятий: фестивали, мастер-классы, ярмарки. Как ярко проводить 2023 год в Москве – в нашем материале.

Заглянуть на выставку "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничную программу подготовили на форуме-выставке "Россия". В павильоне № 75 делегация из Новгородской области 30 декабря проведет интерактивную программу "Дед Трескун". Гости познакомятся с альтернативным новогодним персонажем и традициями торжества в Великом Новгороде. Время: с 10:00 до 20:00.

В павильоне С1 "Семья. Работа. Долголетие" 30 декабря с 13:00 до 14:00 состоится мастер-класс по изготовлению елочных украшений. Организаторы просят приходить на занятие за 30 минут до начала.

В павильоне № 75 31 декабря с 11:30 до 12:10 гостей ждет мастер-класс по росписи и декору новогодних шаров. После занятия поделки можно забрать с собой, чтобы украсить дом уникальными игрушками.

Также в этом павильоне проходит праздничный базар, где представлены новогодние товары от региональных производителей: изделия из кожи, фарфора, керамика, косметика, аксессуары.

Подробная афиша фестиваля доступна по ссылке на сайте.

Посетить кулинарный мастер-класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице продолжается фестиваль "Путешествие в рождество". В последние выходные декабря для его гостей запланировано множество кулинарных мастер-классов.

Например, 30 и 31 декабря с 13:00 до 16:00 можно научиться варить традиционные щи с добавлением бурых помидоров и белых грибов. Также там можно будет освоить рецепт говяжьих ребер в заправке из медового соуса с печеными овощами. Проводить мастер-классы по приготовлению этих блюд будут на 10 площадках по адресам: улица Перерва, владение 52, сквер у станции метро "Некрасовка", улица Матвеевская, владение 2, Олимпийская Деревня, владение 4, и другим.

Также 30 и 31 декабря с 13:00 до 16:00 проведут мастер-классы по приготовлению борща с говядиной и фасолью, а также рождественских колбасок с чабрецом и чесночным соусом. Занятия пройдут на улице Сухонской, владение 7, проезде Серебрякова, дом 14, строение 1, улице Митинской, владение 31, и на Адмирала Руднева, владение 8.

Подробную программу и адреса площадок можно узнать на сайте фестиваля.

Полюбоваться ледяным городом

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет в столичном "Музеоне"

С 30 декабря по 28 января на набережной парка искусств "Музеон" пройдет фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Посетители смогут увидеть знаковые места столицы, воссозданные изо льда: метро, Кремль, храм Христа Спасителя, ВДНХ, Пушкинскую площадь и многое другое. Также на фестивале будут представлены интерактивные ледовые фигуры для эффектных фотосессий.

Заехать в гости к Деду Морозу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в столичной резиденции Деда Мороза в Кузьминках пройдет особенная праздничная программа. На Изумрудной площади гостей ждут мастер-классы, театрализованные представления, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, хороводы и другие новогодние забавы.

Прийти на бал в усадьбу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице продолжается и фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". В предновогоднюю субботу, 30 декабря, с 12:00 в усадьбе Люблино состоятся потешные гулянья. Гостей ждет множество забав на свежем воздухе: игра в лапту, городки, хороводы. Атмосферу праздника дополнят скоморохи, шуты, уличные музыканты со старинными песнями.

В усадьбе Михалково 31 декабря в 13:00 пройдет бал-маскарад "Под рождественской звездой". Актеры в исторических костюмах перенесут гостей в атмосферу Серебряного века русской культуры. Посетители получат в подарок маскарадные маски, поучаствуют в мастер-классах по бальным танцам конца XIX века, а также смогут провести фотосессию в дворянских костюмах.