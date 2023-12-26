Москву украсили праздничными плакатами к Новому году и Рождеству

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москву украсили праздничными плакатами к новогодним и рождественским каникулам, говорится в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах специалисты разместили 1,5 тысячи праздничных плакатов. Также они подготовили тематические видеоролики, которые с 31 декабря по 2 января будут показывать на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Вице-мэр добавил, что в этом году столицу украсили около 5 тысяч световых декоративных конструкций. Также в городе установили более 1 тысячи искусственных елей с шарами и гирляндами.

"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформлены световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн", – сказал Бирюков.

Заммэра также рассказал, что Москва задействует энергосберегающее оборудование, которое основано на светодиодах. Подобные светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии.

Помимо столичных улиц, к Новому году подготовили и транспорт Москвы. Как уточнили в столичном Дептрансе, на линию выходят праздничные поезда метро и МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда. Например, пассажиры смогут прокатиться в "вязаном" транспорте.

Сергей Собянин также отмечал, что декоративные конструкции, украсившие столичные улицы, используются повторно из года в год.

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