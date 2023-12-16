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16 декабря, 13:49

Мэр Москвы

Сергей Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

К Новому году украсили 39 московских парков, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
 
По его словам, тысячи огней, сверкающие катки и световые инсталляции делают парки Москвы сказочными. Так, атмосферная иллюминация появилась на катке Парка Горького. Ледовые дорожки обрамляют цветы и шары, а у главного входа в парк появились легендарные "Ландышевые аллеи".
 
Музей-заповедник "Царицыно" украсили инсталляции в духе Российской империи: корона, карета, Царь-колокол и Царь-пушка. В "Сокольниках" появились "Стиляги" и "Музыкальный лес".
 
"Вся эта красота будет радовать горожан до февраля", – подчеркнул мэр.

Ранее заммэра Москвы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам.

Выставку "Россия" на ВДНХ украсили 360 тысяч новогодних огней. Они зажглись 1 декабря на 90 елках.

На ВДНХ торжественно зажгли 89 елок регионов РФ

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