16 декабря, 13:49Мэр Москвы
Сергей Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
К Новому году украсили 39 московских парков, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, тысячи огней, сверкающие катки и световые инсталляции делают парки Москвы сказочными. Так, атмосферная иллюминация появилась на катке Парка Горького. Ледовые дорожки обрамляют цветы и шары, а у главного входа в парк появились легендарные "Ландышевые аллеи".
Музей-заповедник "Царицыно" украсили инсталляции в духе Российской империи: корона, карета, Царь-колокол и Царь-пушка. В "Сокольниках" появились "Стиляги" и "Музыкальный лес".
"Вся эта красота будет радовать горожан до февраля", – подчеркнул мэр.
Ранее заммэра Москвы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам.
Выставку "Россия" на ВДНХ украсили 360 тысяч новогодних огней. Они зажглись 1 декабря на 90 елках.
На ВДНХ торжественно зажгли 89 елок регионов РФ
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