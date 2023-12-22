Более 72 тысяч магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные торговые центры, рестораны и магазины украсили к Новому году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Столица в этом году как никогда преобразилась. По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создается ощущение волшебства и праздника. Особую атмосферу также добавляют украшенные здания", – говорится в его публикации.

Градоначальник отметил, что москвичи и гости столицы могут увидеть праздничную иллюминацию более чем на 72 тысячах объектах. Он уточнил, что речь идет о ТЦ, рынках, магазинах, кафе и ресторанах.

Ранее выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" заработала на Кузнецком Мосту в Москве. Авторы деревьев вдохновились сказкой Самуила Маршака "12 месяцев".

Для подсветки елей они использовали четыре километра гирлянд и 7,5 тысячи елочных игрушек. На площадке гостям представили покрытую инеем ель. Другое дерево украсили фонариками и драконом. Также на фестивале установили две мартовских ели, одна из которых напоминает о пробуждении подснежников.



В столичных парках засияли праздничные инсталляции