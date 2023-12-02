Москвичи выберут лучшее оформление магазинов к Новому году – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи выберут лучшее оформление магазинов и ресторанов к Новому году в проекте "Активный гражданин". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что столица преображается к предстоящему празднику – везде украшают объекты общепита, услуг, торговли, городские площади.

В этом году, уточнил он, впервые вместе с традиционным городским конкурсом состоятся еще десять окружных. Кроме того, призовой фонд будет увеличен в три раза.

Отмечается, что заявки ждут с 11 по 28 декабря. Наиболее яркие объекты попадут в шорт-лист, составленный комиссией. Голосование граждан пройдет с 22 января по 16 февраля.

Выбрать можно будет от одного до трех предложенных вариантов. Победителей объявят до 22 февраля, заключил градоначальник.

Между тем выставку "Россия" на ВДНХ украсили 360 тысяч новогодних огней. Они зажглись 1 декабря на 90 елках.

Ранее заммэра Москвы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам.

На ВДНХ торжественно зажгли 89 елок регионов РФ



