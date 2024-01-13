Премьера проекта "Музыка страны от края до края" прошла в Пушкинском музее Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Премьера проекта "Музыка страны от края до края", который реализован совместно с Русским географическим обществом (РГО), прошла в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что мероприятие провели в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. В первой части можно было услышать секстет "Воспоминание о Флоренции" Петра Чайковского в переложении для струнного оркестра. Его исполнили камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Башмет.

Во второй части были показаны видеоклипы, которые сняли в рамках проекта, в их основу легла Серенада для струнного оркестра Чайковского. Ее записали Башмет и "Солисты Москвы" на полуострове Рыбачий (Мурманская область), на побережье Камчатки, на Куршской косе (Калининградская область), на острове Итуруп (Сахалинская область).

Для каждой локации подобрали одну из частей произведения. Башмет назвал проект уникальным. Он объяснил, что идея "Музыки страны от края до края" – показать миллионам граждан труднодоступные места России.

По его информации, музыканты совершили экспедиции, чтобы попасть на импровизированные сцены. РГО создало для них маршруты, добавил он.

Между тем музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 января. В рамках акции москвичи смогут бесплатно посещать экспозиции более 30 музеев, галерей и выставочных залов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что почти 1,2 миллиона человек приняли участие в Московской музейной неделе в 2023 году. Мэр рассказал, что городские музеи бесплатно принимают посетителей в один из дней третьей недели месяца с 2019 года.

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