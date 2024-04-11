Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту кубсат "Гагаринец"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Разгонный блок "Орион", ранее запущенный в космос, вывел на целевую орбиту маленький космический аппарат "Гагаринец". Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Сегодня разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5", доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", – говорится в сообщении.

Спутник разработала частная компания Avant Space. Он предназначен для отработки элементов платформы.

В корпорации добавили, что разгонный блок продолжает выводить испытательную нагрузку на целевую орбиту.

Разгонный блок на орбиту ранее вывела ракета "Ангара-А5". Он отделился от третьей ступени спустя 12 минут после старта. Запуск ракеты с космодрома Восточный транслировался в режиме реального времени.

