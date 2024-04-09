Эксперт Железняков назвал обычной ситуацию с переносом пуска "Ангары-А5"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Историк космонавтики Александр Железняков призвал спокойно относиться к ситуации с переносом пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион", поскольку это является частью обычной работы. Его слова приводит ТАСС.

"Это испытательный пуск. Здесь все надо дважды и трижды перепроверить, прежде чем запускать ракету", – сказал Железняков.

Он пояснил, что в ракету было вложено много средств, поэтому специалистам не хотелось бы столкнуться с нештатной ситуацией. Выпадение хотя бы одного из допустимых пределов может привести к остановке предстартовой подготовки.

Железняков добавил, что не может предположить, почему запуск был перенесен. Для этого, по его словам, нужно ознакомиться с телеметрией и документами.

Ранее запуск ракеты "Ангара-А5" перенесли на 24 часа. Ее впервые планировали запустить с космодрома Восточный. Предполагается, что в дальнейшем ракета сможет выводить модули Российской орбитальной станции и пилотируемые к ней корабли.

