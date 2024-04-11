Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню Космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

"В общей сложности на цифровых билбордах разместили около 200 плакатов с фотографией первого космонавта планеты Юрия Гагарина", – передает словам заммэра телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что также был создан видеоролик, который будет транслироваться 12 апреля на медиафасадах домов 8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате.

Ранее сообщалось, что в честь Дня космонавтики на колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдут выставка картин с дополненной реальностью, световое шоу и научные мастер-классы. Также с 19:00 до 22:00 посетители аттракциона смогут посмотреть праздничное шоу с сине-зеленых цветах – цветах планеты Земля.