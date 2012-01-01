Фестиваль ко Дню космонавтики пройдет в Москве 13 апреля

12 апреля в России отметят 63-летие первого полета человека в космос – программы в честь праздника подготовили столичные музеи, культурные учреждения и парки. Рассказываем, как и где провести День космонавтики в Москве.

Фестиваль "Просто космос – 2024"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Фестиваль "Просто космос" пройдет в Российской государственной детской библиотеке 13 апреля. В программе – кинопоказы, лекции, мастер-классы, квесты.

В 11:00 начнется просмотр фильма "Лиловый шар", а на 12:00 запланирована лекция "Солнце и его семья". Экскурсовод Московского планетария Надежда Макогон расскажет о больших планетах Солнечной системы и их спутниках.

В 13:00 пройдет встреча с испытателем, командиром восьмимесячного эксперимента SIRIUS-21 по имитации полета на Луну Олегом Блиновым. Спикер расскажет, как сегодня готовят космонавтов к полету. Параллельно будет проходить мастер-класс по созданию лунной карты и маршрутов для лунохода.

Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной регистрации на сайте учреждения.

Ближе к звездам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 11 по 13 апреля аттракцион "Солнце Москвы" тоже будет отмечать День космонавтики.

11-го числа на территории откроется выставка картин с дополненной реальностью "Ты мой космос" художницы Анны Бо. Экспозиция объединит 17 работ современного искусства, посвященных планетам солнечной системы, – они будут буквально оживать на экранах телефонов.

Световое шоу пройдет 12 и 13 апреля с 19:00 до 22:00. Колесо обозрения окрасится в сине-зеленые оттенки – цвета планеты Земля. Также 13-го с 15:00 до 16:00 гости смогут посетить встречу с актрисой Катериной Шпицей и астрологом Евгенией Белецкой. Они составят звездный прогноз и расскажут о влиянии Солнца на успех. Вход по предварительной регистрации.

Участие во всех активностях бесплатное.

Лекции и викторины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Научно-познавательном центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" 13 апреля пройдет цикл лекций о достижениях в космической отрасли.

В 12:00 посетителям расскажут, как создается электроника для малых космических аппаратов. В 13:00 встреча будет посвящена скафандрам. В 15:00 зрители узнают, как сейчас исследуют астероиды и кометы. А в 16:00 состоится встреча с дважды Героем Советского Союза космонавтом Валентином Лебедевым. Все мероприятия бесплатны, вход по предварительной регистрации на сайте парка.

В Музее Москвы 14 апреля в 12:00 и 14:30 пройдет семейный квиз "Мечты о космосе". Участники узнают факты об устройстве Вселенной, первом полете человека в космос и освоении межпланетного пространства, а также проверят свои знания. Стоимость участия – 300 рублей для взрослых и детей.

Космическая неделя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Музее космонавтики в рамках космической недели посетителям до 18 апреля предлагают пройти квест с помощью специальных QR-кодов, которые проведут по главным экспонатам.

В сам праздник, 12 апреля, с 13:00 до 19:00 состоится акция "Передай космический привет". Гости смогут отправить тематические открытки, выполненные на основе исторических снимков из фонда музея. Также в этот день запланирована детская программа: юные гости смогут сделать уникальные шопер и шлем, посмотреть космические мультфильмы. Посетить мастер-классы можно по предварительной регистрации на сайте учреждения.

Праздник в музее "Г.О.Р.А"

В свою очередь, филиал Музея Победы "Музей Г.О.Р.А." 13 апреля тоже приглашает на праздничную программу в честь Дня космонавтики. С 13:00 до 16:00 гости смогут пройти интерактивный маршрут "Поехали!", где нужно будет выполнять определенные задания. За участие в каждом из них посетители получат штамп в специальный буклет. Его нужно будет заполнить и предъявить, за что участники получат памятный приз.

Кроме того, гости услышат отрывок из воспоминаний Юрия Гагарина о первом полете в космос и его чувствах в тот момент. Участие по входным билетам.