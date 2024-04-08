Автографы Гагарина, Терешковой и Титова выставят на аукционе

Фото: litfund.ru

Автографы и фотографии космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Германа Титова и других, а также памятные документы, которые связаны с покорением космоса, выставят на аукционе дома "Литфонд". Об этом сообщается на сайте учреждения.

Торги проведут 9 апреля, на которых, в частности, выставят автограф Гагарина на групповой фотографии на трибуне мавзолея 1964 года, где запечатлены первые космонавты СССР – сам Гагарин, Павел Попович, Андриян Николаев, Герман Титов, Валентина Терешкова и Валерий Быковский. Фотография будет продаваться за 28 тысяч рублей.

Также за 12 тысяч рублей выставят автографы Гагарина и еще 10 первых советских космонавтов на конверте со спецгашением 1966 года. Подписи расположены в том порядке, в каком космонавты летали на орбиту: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова, Владимир Комаров, Константин Феоктистов, Борис Егоров, Павел Беляев.

За 10 тысяч рублей все желающие могут купить подборку шести автографов, оставленных Германом Титовым, Валерием Быковским, Борисом Егоровым, Константином Феоктистовым, Павлом Беляевым и Владимиром Шаталовым на открытках с их же портретами и спецгашением.

Также среди лотов указаны:

"Хрущевская подвеска" – наградной знак в честь первой жесткой посадки АМС "Луна-2" на Луну (1959 год) за 30 тысяч рублей;

фотоподборки с членами экипажей космических кораблей;

подборка из трех фотографий, сделанных на борту космических кораблей "Союз-6" и "Союз-7", и фото стенгазеты "Великолепная семерка";

фотография, на которой запечатлен момент первой в мире автоматической стыковки космических беспилотных кораблей "Космос-186" и "Космос-188";

пригласительный билет на встречу с экипажем орбитального научно-исследовательского комплекса "Мир" (1994 год) с автографами космонавтов Александра Сереброва, Василия Циблиева, Александра Полещука и Мусы Манарова.

Ранее сообщалось, что уличные фотовыставки "Космос начинается на Земле" и "Космос как вызов" открыты до 30 апреля в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Их организовали в честь Дня космонавтики и 90-летия со дня рождения Гагарина. Помимо фотографий, посетителям покажут поздравительные телеграммы и письма, которые поступали на имя первого советского космонавта.