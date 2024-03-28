Посвященные космосу выставки пройдут в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Уличные фотовыставки "Космос начинается на Земле" и "Космос как вызов" пройдут с 1 по 30 апреля в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Они организованы в честь Дня космонавтики и 90-летия со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что экспозицию "Космос как вызов" разместят около дворца Н. А. Дурасова музея-усадьбы "Люблино". Там покажут свыше 20 фотографий, снятых с борта Международной космической станции (МКС) российскими космонавтами.

Также гости с помощью QR-кодов смогут увидеть кадры со старта ракеты с космодрома Байконур, внутреннее устройство МКС, выход космонавтов в открытый космос и другое. Отличительной чертой выставки станут снимки музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", сделанные из космоса спутником дистанционного зондирования Земли.

Экспозиция "Космос начинается на Земле" разместится в центре парка "Кузьминки". На ней покажут документы Российского государственного архива технической документации, которые хранились раньше под грифом "секретно". Москвичи на выставке смогут узнать об истории развития ракетно-космической техники и основных этапах подготовки Гагарина к первому полету в космос.

Еще один блок фотовыставки будет посвящен послеполетным поездкам Гагарина, во время которых он посетил почти 30 стран. Кроме того, посетителям покажут поздравительные телеграммы и письма, поступавшие в адрес первого в мире космонавта.

Ранее сообщалось, что во входной зоне павильона "Макет Москвы" на ВДНХ открылась фотовыставка "Московский Кремль". Экспозиция включает в себя 12 световых экранов, на которых размещены интересные исторические и современные снимки. Помимо этого, каждую фотографию сопроводили информационной справкой об объекте.