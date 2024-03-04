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04 марта, 18:00

Культура

Фотовыставка "Уругвайский фестиваль в объективе" открылась в Москве

Фотовыставка "Уругвайский фестиваль в объективе" открылась в Москве

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В Москве открылась фотовыставка "Уругвайский фестиваль в объективе". Она погружает посетителей в атмосферу непрерывного праздника, который проводится каждый год в Уругвае с середины января до конца февраля.

Автор представленных работ – уругвайский фотограф Хулио Эйзменди. Посетить экспозицию в библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино можно будет до 31 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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