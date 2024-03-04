Фотовыставка "Уругвайский фестиваль в объективе" открылась в Москве

В Москве открылась фотовыставка "Уругвайский фестиваль в объективе". Она погружает посетителей в атмосферу непрерывного праздника, который проводится каждый год в Уругвае с середины января до конца февраля.

Автор представленных работ – уругвайский фотограф Хулио Эйзменди. Посетить экспозицию в библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино можно будет до 31 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.