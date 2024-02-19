Адвокат Добровинский заявил, что семья погибшего водителя не видела покаяний Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Семье Сергея Захарова, который погиб в аварии из-за актера Михаила Ефремова, не поступали письма с извинениями от осужденного. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката пострадавшей стороны Александра Добровинского.

По его словам, сведения в СМИ о том, что Ефремов из тюрьмы писал "покаянные письма", в которых просил прощения и потребовал дать согласие о выходе на свободу по УДО, являются выдумками. Он уточнил, что последние несколько недель находится на связи с семьей погибшего Захарова.

"Маргарита Захарова сказала, что никаких писем они не получали и единственные люди, которые обратились к семье, это друзья Михаила Ефремова. И обратились они через меня. Все остальное – чьи-то очередные выдумки", – добавил Добровинский.

Ефремов, как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на приближенных к ситуации источников, не один раз писал письма из колонии вдове и младшему сыну погибшего Сергея Захарова с просьбой простить его.

Ранее сообщалось, что представители актера ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности условно-досрочного освобождения актера в марте 2024 года.

8 июня 2020 года Ефремов в столице выехал на встречную полосу и влетел в фургон, по итогу чего водитель пострадавшей машины умер. Пресненский суд признал артиста виновным в ДТП. Ему назначили 7,5 года заключения. В конце января прошлого года актер потребовал заменить приговор суда на принудительные работы.

В свою очередь, в семье Захарова, который погиб в аварии, отреагировали на просьбу Ефремова о смягчении наказания. Родственники были не против этого, чтобы заключение заменили на принудительные работы.



"Актуальный репортаж": актер Ефремов может лишиться квартиры на Тверской улице в Москве