Михаил Ефремов сможет подать прошение об УДО в марте

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Актер Михаил Ефремов сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении в марте 2024 года, сообщает "Российская газета".

Его близкий друг, актер Иван Охлобыстин выразил надежду на то, что специальная комиссия примет положительное решение по данному вопросу. Он также надеется, что артиста ждут в театре, поскольку, по его мнению, Ефремов – профессионал высокого уровня.

"С учетом потрясений последнего времени, я думаю, он посчитает долгом своим вернуть в культурном плане то, что он обязан обществу. Конечно, человека не воскресишь, но хороший режиссер театральный и актер лишним не бывает", – сказал Охлобыстин.

По его словам, Ефремов находится в периоде внутреннего осознания, он замкнут, потому что находится в стрессе.

Вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин ранее сообщил, что Ефремов может выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы. Он объяснил, что есть правовые основания для замены наказания или для условно-досрочного освобождения артиста. По словам специалиста, в этом вопросе учитывается поведение заключенного во время всего периода отбывания наказания.

Алешкин считает, что у Ефремова положительные характеристики, поэтому его освобождение возможно. В деле будет учитываться позиция колонии и самого актера.

8 июня 2020 года Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон в Москве, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения. В конце января 2023 года актер попросил заменить решение суда на принудительные работы.

В свою очередь, в семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с Ефремовым, прокомментировали просьбу актера о смягчении наказания. Родственники оказались не против того, чтобы тюремное заключение заменили на принудительные работы.

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