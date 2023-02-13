Адвокат связал отказ Ефремова от смягчения наказания с плохой работой его защитников

Фото: Агентство "Москва"

Адвокат Александр Добровинский связал отказ актера Михаила Ефремова от смягчения наказания с плохой работой его защитников. Об этом сообщает телеканал "360".

"Нерадивые адвокаты не проверили отношение ИК-4 к Ефремову. Оказалось, что лагерь "не хочет отпускать" Ефремова. Не везет так не везет с адвокатами. Конечно, надо было сначала все проверить, а не позориться", – заявил Добровинский.

Эксперт пояснил, что руководство колонии не готово выпустить актера.

В свою очередь, адвокат Ефремова Юрий Падалко рассказал "Газете.ру", что актер отозвал ходатайство о замене неотбытой части срока в колонии на принудительные работы самостоятельно.

"Это решение самого Михаила Юрьевича. Причины я не уполномочен комментировать", – сказал Падалко.

По словам адвоката, Ефремов посчитал, что ходатайства были преждевременными.

8 июня 2020 года в Москве Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в результате чего водитель пострадавшей машины скончался. Пресненский суд столицы признал артиста виновным в смертельной аварии на Смоленской площади. Его приговорили к 7,5 года заключения.

В конце января 2023 года актер попросил заменить решение суда на принудительные работы.

В свою очередь, в семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с Ефремовым, прокомментировали просьбу актера о смягчении наказания. Родственники оказались не против того, чтобы тюремное заключение заменили на принудительные работы.

Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания 13 февраля.



Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания

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