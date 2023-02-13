Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из Алексеевского районного суда Белгородской области.

"В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – принудительными работами", – сказали в суде.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельной аварии на Смоленской площади в сентябре 2020 года. Ефремов 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, на которого наехали, умер. В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения.

Актер попросил заменить решение суда на принудительные работы в конце января этого года.

В свою очередь в семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с Ефремовым, прокомментировали просьбу актера о смягчении наказания. Родственники оказались не против того, чтобы тюремное заключение заменили на принудительные работы.



Михаил Ефремов попросил о смягчении наказания

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