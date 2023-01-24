Семья погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не против смягчения наказания

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с актером Михаилом Ефремовым, прокомментировали просьбу артиста о смягчении наказания. Родственники оказались не против того, чтобы тюремное заключение заменили принудительными работами.

Свое мнение высказала жена брата погибшего Татьяна Захарова.

"Я думаю, что Михаил взрослый человек и какой-то урок вынес из всего этого. Не думаю, что это все бесследно для него прошло. Мы добились того, чего хотели", – сообщила она.

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что у актера могут быть проблемы со здоровьем. Он должен вернуться к своим детям и супруге, добавила она.

Жена брата погибшего выразила надежду на то, что Ефремов больше не допустит того, чтобы по его вине вновь пострадали люди. Она добавила, что все выводы он уже должен был сделать.

В свою очередь, омбудсмен Белгородской области Александр Панин рассказал ТАСС, что колония № 4 не жаловалась на поведение Ефремова за все время его заключения. По его словам, о нем отзываются как о порядочном человеке.

"Все к нему относятся с уважением – и администрация, и сидельцы", – добавил он.

Панин считает, что Ефремову должны разрешить заменить заключение на принудительные работы.

Михаила Ефремова признали виновным в смертельной аварии на Смоленской площади в сентябре 2020 года. 8 июня того же года он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель автомобиля скончался.

Изначально артиста приговорили к 8 годам лишения свободы, однако впоследствии срок сократили до 7,5 года. 23 января этого года стало известно, что актер попросил суд заменить для него заключение в колонии принудительными работами.

Михаил Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

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