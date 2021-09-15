Прокурор заявил, что Ефремов больше не может приносить пользу обществу

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание по делу о смертельном ДТП, больше не может приносить пользу обществу, заявил прокурор в ходе заседания во Втором кассационном суде.

"Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья", – приводит его слова РИА Новости.

15 сентября суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Ефремову. Принимая участие в заседании по видеосвязи, актер рассказал, что в колонии у него обострилась астма.

Ранее адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что в августе Ефремов перенес отек Квинке на фоне сезонной аллергии.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

