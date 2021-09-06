Михаил Ефремов перенес в колонии отек Квинке

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/Агентство "Москва"

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии по делу о смертельном ДТП, в августе перенес отек Квинке на фоне сезонной аллергии, рассказал его адвокат Петр Хархорин. Об этом сообщает "СтарХит".

"Что касается здоровья, сейчас оно стало получше. В августе Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства", – сказал адвокат.

Хархорин пояснил, что в настоящее время актер сосредоточен на подготовке к новому разбирательству: 15 сентября суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремова. Он примет участие в слушаниях по видеосвязи.

"Состояние у него нормальное, конечно, немного нервничает и переживает перед судом, все-таки решается его судьба", – добавил Хархорин.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.