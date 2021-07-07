Суд признал законным приговор лжесвидетелю по делу Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда Москвы

Московский городской суд признал законным приговор Александру Кобцу за дачу заведомо ложных показаний по делу о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Апелляционным определением Московского городского суда приговор Пресненского районного суда города Москвы в отношении Кобца А. П. оставлен без изменения, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – заявили в суде.

Как сообщалось, Пресненский районный суд Москвы назначил Кобцу 1,5 года исправительных работ. Двое других лжесвидетелей по этому делу – Теван Бадасян и Андрей Гаев – получили год и 1,5 года исправительных работ соответственно.

Уголовные дела о заведомо ложных показаниях были возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.