Суд признал законным приговор лжесвидетелю по делу Ефремова

15:32
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда Москвы
Московский городской суд признал законным приговор Александру Кобцу за дачу заведомо ложных показаний по делу о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Апелляционным определением Московского городского суда приговор Пресненского районного суда города Москвы в отношении Кобца А. П. оставлен без изменения, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – заявили в суде.
Как сообщалось, Пресненский районный суд Москвы назначил Кобцу 1,5 года исправительных работ. Двое других лжесвидетелей по этому делу – Теван Бадасян и Андрей Гаев – получили год и 1,5 года исправительных работ соответственно.
Уголовные дела о заведомо ложных показаниях были возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.
Лжесвидетели по делу Ефремова обжаловали приговор
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: