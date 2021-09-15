Ефремов сообщил, что в колонии у него обострилась астма

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок по делу о смертельном ДТП, рассказал, что в колонии у него обострилась астма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обострилась астма, трудно дышать, иногда задыхаюсь. Тем не менее, у нас в колонии хорошие врачи, которые купируют мои приступы", – заявил он в ходе судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы на приговор.

Ефремов принимает участие в рассмотрении кассации по видеосвязи.

Ранее адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что в августе Ефремов перенес отек Квинке на фоне сезонной аллергии. По его словам, в настоящее время актер чувствует себя нормально.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.