Адвокат оценил шансы Ефремова на смягчение наказания

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов может претендовать на смягчение наказания в силу своего хорошего поведения в колонии. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" озвучил адвокат Константин Кудряшов.

Он напомнил, что осужденный за тяжкое преступление имеет право попросить заменить наказание принудительными работами, если в колонии он отбыл не менее трети своего срока. Поскольку в счет срока идет домашний арест и время до вступления приговора в силу, то можно говорить, что Ефремов нужный период уже отбыл.

По словам Кудряшова, при решении соответствующего вопроса большое внимание будет уделяться мнению администрации колонии. Последняя обращает внимание на поведение осужденного, его участие в общественной жизни, а также смотрит на то, работает ли заключенный, раскаялся ли он, возместил ли ущерб. Всем этим критериям, отмечает юрист, Ефремов удовлетворяет.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев также допускает, что суд согласится смягчить наказание для артиста. Прошло уже достаточно времени, а, кроме того, за артистом не замечено дисциплинарных нарушений, объяснил он в беседе с "Национальной службой новостей".

"Скорее всего, адвокаты посчитали, что УДО (условно-досрочное освобождение. – Прим. ред.) Ефремову вызовет слишком бурную реакцию в обществе... <...> Замена на принудительные работы будет для него большим облегчением, фактически переходом к свободному образу жизни", – сказал юрист.

Если суд удовлетворит ходатайство, то место работы для актера будет назначать ФСИН. Это может быть какое-то производство, например, пошив валенок, добавил Соловьев. При этом Ефремов сможет жить дома или в съемной квартире (зависит от места принудительных работ), получит выходные, но при этом должен будет регулярно отмечаться в органах ФСИН.

Михаила Ефремова признали виновным в смертельной аварии на Смоленской площади в сентябре 2020 года. 8 июня того же года он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель автомобиля скончался.

Изначально артиста приговорили к 8 годам лишения свободы, однако впоследствии срок сократили до 7,5 года. 23 января этого года стало известно, что актер попросил суд заменить для него заключение в колонии принудительными работами.



Михаил Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

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