Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский актер Михаил Ефремов, которого ранее осудили на 7,5 лет лишения свободы за смерть человека в ДТП, попросил заменить решение на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС.

"Ефремов Михаил Олегович <...> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", – говорится в материалах Алексеевского районного суда Белгородской области.

Актера признали виновным в смертельной аварии на Смоленской площади в сентябре 2020 года. Ефремов 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, на которого наехали, умер.

Изначально артиста приговорили к 8 годам лишения свободы, однако впоследствии срок сократили до 7,5 года.



Актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!