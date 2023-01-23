Представитель Эдварда Била опроверг информацию о новом деле против пранкера

Фото: YouTube/Edward Bil

Информация о том, что в отношении Эдварда Била могут возбудить дело о дискредитации российской армии, не соответствует действительности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на PR-менеджера пранкера Владислава Кертиева.

"Данная информация является по большей части раздутым фейком", – сказал собеседник издания.

По его словам, этот слух может быть связан с неким мемом четырехлетней давности, опубликованным в одном из телеграм-каналов. При этом сам Бил к этой публикации никакого отношения не имеет, подчеркнул Кертиев.

О том, что Эдварда Била хотят привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ, ранее сообщал телеканал РЕН ТВ. Правоохранители сейчас проводят по этому поводу проверку.

По данным Life, обращение в полицию было зарегистрировано в тот же день, когда Бил якобы опубликовал пост c вопросом главнокомандующему "Чи да? Или не Чи?", который основан на популярном пранке Била.



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