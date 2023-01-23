Эдварда Била могут наказать за дискредитацию российских военных – СМИ

Фото: YouTube/Edward Bil

Блогера Эдварда Била хотят привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, 20 января в полицию поступило обращение с требованием привлечь Била к ответственности за оскорбление российских военных. Что именно послужило поводом, не уточняется. Правоохранители проводят проверку.

ДТП случилось 1 апреля 2021 года на Смоленской площади. Там столкнулись пять машин. Уточнялось, что аварию спровоцировал автомобиль Эдварда Била: он выехал на встречную полосу. В результате ЧП сильные травмы получила сотрудница Госдумы Мария Артемова.

Виновник ДТП был приговорен к одному году и двум месяцам колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на три года. Отбывать наказание блогер начал в мае 2022 года, после того как Московский городской суд признал законным приговор. Из тюрьмы его выпустили 3 ноября 2022 года.



Блогер Эдвард Бил вышел из колонии общего режима

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