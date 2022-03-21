Блогер Бил приговорен к реальному сроку по делу о ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к реальному заключению в колонию общего режима по делу о крупном ДТП в центре столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Соответствующее решение суд принял в рамках повторного рассмотрения дела.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля (настоящее имя блогера. – Прим. ред.) к 1 году и 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года", – говорится в сообщении.

Бил был взят под стражу в зале суда.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Это оказалась сотрудница Госдумы Мария Артемова.

14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами. Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

В декабре 2021 года Кассационный суд отменил приговор в отношении Била по делу о крупном ДТП в центре столицы. Как сообщал адвокат блогера Сергей Жорин, судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.

