Пресненский суд Москвы не стал ужесточать меру пресечения блогеру Билу

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд Москвы не стал ужесточать меру пресечения блогеру Эдварду Билу. Об этом сообщили в ведомстве.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об изменении меры пресечения Билю Эдуарду на заключение под стражу", – говорится в сообщении суда.

По словам адвоката блогера Сергея Жорина, срок ареста просили установить до 17 апреля.

"Суд отказал в удовлетворении требований УИИ и прокуратуры. Мера пресечения в отношении моего подзащитного осталась той же", – заявил защитник.

Ранее стало известно, что Бил вновь признал вину в ДТП во время повторного рассмотрения дела в суде. При этом адвокат блогера заявил, что не согласен с решением прокурора указать на наличие тяжких последствий, так как они предусмотрены диспозицией статьи.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Это оказалась сотрудница Госдумы Мария Артемова.

14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами. Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

В декабре 2021 года Кассационный суд отменил приговор в отношении Била по делу о крупном ДТП в центре столицы. Как сообщал адвокат блогера Сергей Жорин, судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.

