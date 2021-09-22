Суд вынес частное постановление главе МВД Москвы из-за сотен штрафов у Эдварда Била

22 сентября, 22:35
Фото: пресс-служба Тверского суда/Агентство "Москва"
Городской суд Москвы вынес частное постановление главе МВД столицы из-за сотен штрафов и бездействия правоохранительных органов по отношению к блогеру Эдварду Билу, осужденному на 2 года за массовое ДТП в центре города, сообщает ТАСС.
Эту информацию агентству подтвердил адвокат Била Сергей Жорин.
"В адрес начальника ГУМВД России по Москве судья Московского городского суда действительно вынесла частное постановление. Однако текст нам пока неизвестен и мы узнаем его в ближайшее время, когда будем знакомиться с материалами дела", – сказал Жорин.
Согласно данным столичной прокуратуры, Эдвард Билл имеет в общей сложности более 560 нарушений.
ДТП с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу
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