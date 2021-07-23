Прокуратура обжаловала приговор блогеру Билу за ДТП

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Прокуратура Москвы обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу за ДТП. В ведомстве сочли его чрезмерно мягким.

"В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", – говорится в сообщении столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Пресненский суд столицы назначил 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади, которое произошло в апреле этого года. Без уведомления контролирующего органа Бил не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

ДТП произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.