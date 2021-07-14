Юрист оценил шансы блогера Била на смягчение приговора по делу о ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Юрист Василий Воробьев прокомментировал Москве 24 приговор, вынесенный блогеру Эдварду Билу по делу о крупном ДТП в центре столицы.

Ранее в Пресненском суде блогеру назначили 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади, которое произошло в апреле этого года.

Таким образом, без уведомления контролирующего органа он не имеет права покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, а также менять постоянное место жительства. Кроме того, молодого человека на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Сам блогер поблагодарил своих подписчиков и всех, кто его поддерживал, а также признался, что испортил себе жизнь. Он призвал всех думать о последствиях своих действий.

По словам Воробьева, о несправедливости наказания блогеру говорить не приходится, "все абсолютно законно и адекватно".

"Ограничение свободы – сам по себе мягкий приговор. Допустим, там нельзя выезжать за пределы муниципального района, в котором проживаешь, то есть человек не может без предварительного разрешения перемещаться по стране, но может все равно выходить на улицу, заниматься своими делами, пользоваться интернетом. Есть необходимость отмечаться в контролирующем органе", – объяснил юрист.





Василий Воробьев юрист У Эдварда Била есть 10 дней на обжалование этого приговора. Как показывает практика, при подаче апелляционных жалоб сроки если и уменьшаются, то незначительно. Тут ограничение свободы, поэтому рассчитывать на уменьшение этого срока, скорее всего, не приходится. Если оно произойдет, то там формально на месяц могут уменьшить, например.

ДТП, участником которого стал Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль. – Прим. ред.), произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись сразу 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.

В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.

Защита блогера ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с примирением сторон, однако Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства.