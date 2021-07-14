Юрист оценил шансы блогера Била на смягчение приговора по делу о ДТП в центре Москвы

18:28
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Юрист Василий Воробьев прокомментировал Москве 24 приговор, вынесенный блогеру Эдварду Билу по делу о крупном ДТП в центре столицы.
Ранее в Пресненском суде блогеру назначили 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади, которое произошло в апреле этого года.
Таким образом, без уведомления контролирующего органа он не имеет права покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, а также менять постоянное место жительства. Кроме того, молодого человека на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.
Сам блогер поблагодарил своих подписчиков и всех, кто его поддерживал, а также признался, что испортил себе жизнь. Он призвал всех думать о последствиях своих действий.
По словам Воробьева, о несправедливости наказания блогеру говорить не приходится, "все абсолютно законно и адекватно".
"Ограничение свободы – сам по себе мягкий приговор. Допустим, там нельзя выезжать за пределы муниципального района, в котором проживаешь, то есть человек не может без предварительного разрешения перемещаться по стране, но может все равно выходить на улицу, заниматься своими делами, пользоваться интернетом. Есть необходимость отмечаться в контролирующем органе", – объяснил юрист.
ДТП, участником которого стал Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль. – Прим. ред.), произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись сразу 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.
В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.
Защита блогера ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с примирением сторон, однако Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства.
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