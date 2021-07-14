Б️логер Бил получил два года ограничения свободы по делу о ДТП

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Блогеру Эдварду Билу назначили 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Такое решение принял Пресненский суд столицы.

"Эдвард Биль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В частности, Бил не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Также суд также лишил блогера права управлять ТС сроком на 3 года.

Ранее сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Била в связи с примирением сторон, однако Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства.

Авария с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошла 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер.

В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.

