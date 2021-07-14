Прокурор просит назначить Билу 2 года ограничения свободы по делу о ДТП

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Прокурор просит назначить блогеру Эдварду Билу 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади в центре столицы в апреле.

"Сторона обвинения просила признать Биля Э. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По ее словам, приговор планируют огласить через час.

Ранее сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Била в связи с примирением сторон, однако Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства.

Авария с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошла 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер.

В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.

