Прокурор просит назначить Билу 2 года ограничения свободы по делу о ДТП

15:08
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Прокурор просит назначить блогеру Эдварду Билу 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади в центре столицы в апреле.
"Сторона обвинения просила признать Биля Э. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
По ее словам, приговор планируют огласить через час.
Ранее сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Била в связи с примирением сторон, однако Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства.
Авария с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошла 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер.
В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.
Пресненский суд отказался прекращать дело против Эдварда Била
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