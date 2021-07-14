Эдвард Бил приехал на заседание суда по делу о ДТП на Садовом кольце

Блогер Эдвард Бил приехал на заседание суда по делу о массовом ДТП на Садовом кольце.

По его словам, на сегодняшнем заседании он ждет окончательного решения суда. Блогер надеется, что суд приговорит его к условному сроку.

Ранее сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Била в связи с примирением сторон, однако Пресненский районный суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства.

Суд также продлил до 30 декабря блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. Таким образом, Бил не может покидать жилье с 20:00 до 08:00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, пользоваться интернетом и другими средствами связи, участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем.

Авария с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошла 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер.

В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.

