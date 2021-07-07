Юрист объяснил, как накажут блогера Гасанова за отказ от медосвидетельствования

На популярного блогера Гусейна Гасанова завели административное дело после того, как он отказался от медицинского освидетельствования. Правоохранители, остановив его авто для проверки документов, заподозрили, что молодой человек нетрезв. Теперь блогеру грозит штраф и лишение водительских прав. Рассказываем подробности произошедшего.



Отказался дыхнуть

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Lamborghini Urus, за рулем которого был 27-летний житель столицы, в 4-м Сетуньском проезде у дома 20, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин. (Имени нарушителя Васенин не назвал. – Прим. ред.) В ходе проверки документов правоохранители заподозрили, что водитель нетрезв. Ряд СМИ сообщил, что за рулем находился популярный блогер Гусейн Гасанов. После отказа молодого человека от освидетельствования в отношении него возбудили административное дело.



Владимир Васенин начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве В отношении водителя составлен административный материал по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Административный материал будет направлен в суд для принятия решения.

Сейчас Гасанову грозит административный штраф с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

У блогера Гусейна Гасанова 17,1 миллиона подписчиков в Instagram и 1,38 миллиона – на YouTube.



Безбашенные заезды и сокрытие номеров

Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что Гасанову может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, если он впервые попался за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.





Лев Воропаев автоюрист Тем более если у него там до этого более 700 штрафов, судья это воспримет как характеристику личности и, скорее всего, назначит ему наказание, близкое к 2 годам лишения прав. По закону отягчающими обстоятельствами становятся штрафы, которые вынесены в течение одного года до вот этого нарушения.

Вместе с тем юрист уверен, что договориться и иначе решить вопрос в этом случае у блогера не получится.

С поездками на автомобиле блогеру "везет" не первый раз. В прошлом году мировой суд лишил Гасанова водительских прав на три месяца за сокрытие номеров на своей машине. Вместе с тем стало известно, что автомобиль был оборудован системой, позволяющей скрывать регистрационный знак нажатием кнопки.

Сам инцидент произошел в ночь 10 мая, тогда джип молодого человека остановили на проспекте Маршала Жукова. Подписывать протокол в тот момент Гасанов отказался.

Кроме того, сообщалось, что у блогера 714 штрафов за нарушение ПДД. С ними в Госдуме призывали разобраться.

Но и это еще не все автомобильные "успехи" блогера. В 2019 году Гасанов устроил заезд на элитных иномарках по улицам Самары: колонна во главе с красным Gelandewagen на большой скорости пронеслась по Волжскому проспекту. Участники перформанса выезжали на встречную полосу через двойную сплошную и громко сигналили.

А на одной из машин были проблесковые маячки, которые запрещено ставить на гражданские автомобили. Пассажиры, которые участвовали в заезде, высовывались из люков и залезали на крыши.