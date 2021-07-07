7 июля рассмотрят дело блогера, устроившего аварию на Садовом кольце

Эдвард Бил, устроивший крупную аварию в столице, приехал в суд. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП с участием блогера произошло 1 апреля на Садовом кольце. Пранкер на огромной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с 4 машинами. В результате аварии серьезно пострадала женщина – сотрудница аппарата Госудмы.

В апреле Тверской районный суд избрал меру пресечения блогеру: до начала лета ему запретили пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля. В конце мая меру пресечения продлили еще на два месяца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.