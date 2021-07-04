Суд избрал мэру Лобни меру пресечения в виде запрета определенных действий

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Лобненский суд Подмосковья отказал следствию в аресте мэра города Евгения Смышляева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в суде, обвинение чиновнику пока не предъявили.

"Суд в Лобне отклонил ходатайство следствия и не стал избирать подозреваемому Смышляева меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 16 августа", – рассказали в суде.

В пятницу, 2 июля, мэр Лобни Евгений Смышляев был задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. По данным следствия, действия Смышляева нанесли ущерб в размере 5 миллионов рублей.

Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год чиновник являлся руководителем администрации города. В 2017 году заступил на должность главы Лобни.