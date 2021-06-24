Адвокат рассказал, как Ефремова изменила колония

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

После попадания в колонию актер Михаил Ефремов стал совершенно другим человеком. Об этом рассказал его адвокат Петр Хархорин, сообщает "Газета.ру".

По его словам, артист хочет "испить всю чашу", поэтому отказался от легкой работы в библиотеке в пользу более тяжелого труда.

"Сейчас это совершенно другой человек. Не знаю, можно ли его сравнить с ходячей энциклопедией, но Ефремов прочитал большое количество книг и вообще знает достаточно многое. Настоящий русский интеллигент", – рассказал защитник.

Хархорин уточнил, что в настоящее время Ефремов трудится в пошивочном цехе, вставляет молнии в комбинезоны.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.