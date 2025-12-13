Сергей Собянин поздравил коллектив МАДИ с 95-летием университета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в своем канале в MAX коллектив Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) с 95-летием.



По его словам, сотрудники вуза проводят исследования для внедрения передовых технологий в строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт автомагистралей, мостов и тоннелей, создают новые строительные материалы и совершенствует нормативную базу для них, разрабатывают интеллектуальные транспортные системы, оказывают помощь в подготовке кадров для городского хозяйства Москвы, а также принимают участие в реализации основных проектов столицы.



"Например, Большой Москворецкий мост – первый московский железобетонный мост – возвели в 1938 году по проекту профессора МАДИ Вячеслава Кириллова и архитектора Алексея Щусева. Выпускник вуза Иван Засов в 1941 году возглавил строительство обводной дороги вокруг Москвы, которая стала прообразом современной МКАД", – отметил мэр столицы.

Кроме того, коллектив МАДИ участвовал в создании Большого Каменного, Большого Краснохолмского, Большого Устьинского, Чугунного, Малого Каменного, Новоарбатского и Живописного мостов.

В настоящее время университет задействован в обследовании Большого Каменного моста и подготовке проектной документации его реконструкции.



Вместе с тем в городе работают умные передвижные лаборатории, которые создали студенты и педагоги МАДИ. Они оценивают качество дорог и находят признаки будущего повреждения или колейность. Также сотрудники университета тестируют асфальтобетон, битум и другие материалы.



Как указал Собянин, ряд базовых кафедр направлен на образование в области городского транспорта, в том числе "Организацию дорожного движения и интеллектуальные транспортные системы" при ГКУ ЦОДД и "Автомобильные перевозки" при ГУП "Мосгортранс".



