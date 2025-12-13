Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 12:58

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил коллектив МАДИ с 95-летием университета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в своем канале в MAX коллектив Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) с 95-летием.
 
По его словам, сотрудники вуза проводят исследования для внедрения передовых технологий в строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт автомагистралей, мостов и тоннелей, создают новые строительные материалы и совершенствует нормативную базу для них, разрабатывают интеллектуальные транспортные системы, оказывают помощь в подготовке кадров для городского хозяйства Москвы, а также принимают участие в реализации основных проектов столицы.
 
"Например, Большой Москворецкий мост – первый московский железобетонный мост – возвели в 1938 году по проекту профессора МАДИ Вячеслава Кириллова и архитектора Алексея Щусева. Выпускник вуза Иван Засов в 1941 году возглавил строительство обводной дороги вокруг Москвы, которая стала прообразом современной МКАД", – отметил мэр столицы.

Кроме того, коллектив МАДИ участвовал в создании Большого Каменного, Большого Краснохолмского, Большого Устьинского, Чугунного, Малого Каменного, Новоарбатского и Живописного мостов.

В настоящее время университет задействован в обследовании Большого Каменного моста и подготовке проектной документации его реконструкции.
 
Вместе с тем в городе работают умные передвижные лаборатории, которые создали студенты и педагоги МАДИ. Они оценивают качество дорог и находят признаки будущего повреждения или колейность. Также сотрудники университета тестируют асфальтобетон, битум и другие материалы.
 
Как указал Собянин, ряд базовых кафедр направлен на образование в области городского транспорта, в том числе "Организацию дорожного движения и интеллектуальные транспортные системы" при ГКУ ЦОДД и "Автомобильные перевозки" при ГУП "Мосгортранс".
 
Ранее Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы. В настоящее время смонтировано свыше половины пролетного строения моста, расположенного в створе Новозаводской улицы. Конструкция возводится "в навес", то есть прямо над водой. Это позволяет не приостанавливать движение электросудов по Москве-реке.

"Новости дня": два пешеходных моста построят на территории Мнёвниковской поймы в Москве

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика