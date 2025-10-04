Собянин: новый мост через Москву-реку назовут в честь Гагарина

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В голосовании за название для нового моста через Москву-реку на проекте "Активный гражданин" поучаствовали свыше 142 тысяч человек. Большая часть из них выбрала и вариант "Гагаринский мост", сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, сооружение длиной 231 метр связало улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166, а также улучшило транспортную доступность районов Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники.

Мост расположился около Национального космического центра, который открыли в День города. Объект продолжает космическую тему района – неподалеку уже есть мост Академика Королева, подчеркнул градоначальник.

Он напомнил, что строительство началось в июне 2020 года и завершилось в декабре 2024-го. Сооружение стало частью современного транспортного каркаса столицы.

Мост выполнен в футуристичном стиле. Его алые конструкции, напоминающие взлетающую ракету, оборудованы художественной подсветкой. На переправе организованы четыре полосы для движения транспорта, а также пешеходные тротуары.