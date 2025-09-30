30 сентября, 18:31Город
"Активные граждане" выберут название для нового моста через Москву-реку
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице стартовало голосование по выбору названия для нового моста через Москву-реку, который соединил районы Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк. Голосование проходит в проекте "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства Москвы.
Новый мост расположен рядом с недавно открывшимся Национальным космическим центром на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.
Это уже не первый объект в округе, получивший космическое название – ранее переправе между Береговым проездом и Шелепихинской набережной дали название "Мост Академика Королева".
Теперь москвичам предлагают назвать мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева в честь первого в мировой истории космонавта Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Участники голосования могут поддержать эту идею или доверить выбор специалистам.
Мост длиной 231 метр выполнен в футуристическом стиле. Ярко-алые арочные конструкции, напоминающие взлетающую ракету, оборудованы художественной подсветкой. На переправе организовано четыре полосы движения – по две в каждом направлении, а также пешеходные тротуары.
Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года при поддержке столичного департамента информационных технологий. За это время в голосованиях приняли участие более 7 миллионов человек, а ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых по итогам опросов.
Ранее в Москве началось строительство пешеходного моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Сооружение соединит Островную улицу с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мнёвники.
Собянин: началось строительство моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским